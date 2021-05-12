Определены симптомы, которые увеличивают риск смерти от COVID-19 в 6 раз

Так, согласно выводам исследователей, неврологические болезни увеличивают риск смерти от коронавируса. Для выяснения этого специалисты изучили информацию из 133 лечебных организаций из 13 стран. Было установлено, что среди инфицированных COVID-19 есть очень много людей, страдающих неврологическими болезнями. Руководитель исследования Шерри Чу отметил, что из 3744 взрослых пациентов у 82% наблюдались симптомы этого типа. Порядка 50% госпитализированных имели острую энцефалопатию.

По данным ученых, людей типы неврологических состояний в два раза увеличивают вероятность осложнений данных болезней. В то же время, некоторые симптомы, в частности, потеря обоняния, увеличивает риск летального исхода в шесть раз.