Определены сроки тестовых испытаний С-500

Криворучко отметил, что первый серийный экземпляр С-500 может быть поставлен уже в 2025 году. Известно, что основной целью разработки отечественной зенитно- ракетной системы С-500 “Прометей” является эксплуатация для противодействия баллистическим ракетам разных дальностей. Его боевой потенциал был оценен и за рубежом. Так, согласно докладу американского стратегического исследовательского института Heritage Foundation, дистанция ракет С-500 способна достигнуть 500 км. Авторы отметили, что это может серьезно сказаться на европейской безопасности.

Также сообщается, что уже в июле текущего года полностью закончились испытания зенитной ракетной системы С-350. Более того, на данный момент осуществляется транспортировка первого серийного экземпляра в войска.