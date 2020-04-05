Определены страны, из которых чаще всего приезжали зараженные коронавирусом в Россию

Всего же в данном списке числятся 73 страны.”Абсолютными лидерами являются Италия, Испания, Франция, Германия и Объединенные Арабские Эмираты. Почему мы приводим эти цифры — они важны для понимания того, что мы не получили ту самую первую волну из Китая, которая была для всех абсолютно тревожной”, — отметила Голикова.

При этом вице-премьер также рассказала о том, в каких регионах России прямо сейчас находится наибольшее число заболевших COVID-19 на 100 тыс. населения. В их число входят Москва и Московская область, республики Коми, Бурятия, Санкт-Петербург, ЯНАО и Пензенская область.