Определён срок внедрения распознавания лиц в российском метро

”В минувшем году мы экспериментировали с системой распознавания лиц, были задержаны десятки граждан, находящихся в розыске”, — поведал глава столицы в рамках расширенного заседания коллегии ГУ МВД по Москве.

При этом Собянин отдельно отметил тот факт, что система распознавания лиц уже показала свою крайнюю эффективность. В связи с этим ее и внедрили в массовом порядке еще с 1 января: были заменены старые городские системы на камеры более высокой четкости, а также запустили работу искусственного интеллекта, занимающегося распознаванием лиц. Благодаря этому, по словам главы Москвы, “лица, находящиеся в розыске, будут распознаваться за доли секунды”.