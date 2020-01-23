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Определён срок внедрения распознавания лиц в российском метро
Случится это уже в течение 2020 года
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о том, что уже с 1 сентября текущего года в Московском метрополитене завершится внедрение полноценной системы видеонаблюдения, основным нововведением которой будет функция распознавания лиц.
”В минувшем году мы экспериментировали с системой распознавания лиц, были задержаны десятки граждан, находящихся в розыске”, — поведал глава столицы в рамках расширенного заседания коллегии ГУ МВД по Москве.
При этом Собянин отдельно отметил тот факт, что система распознавания лиц уже показала свою крайнюю эффективность. В связи с этим ее и внедрили в массовом порядке еще с 1 января: были заменены старые городские системы на камеры более высокой четкости, а также запустили работу искусственного интеллекта, занимающегося распознаванием лиц. Благодаря этому, по словам главы Москвы, “лица, находящиеся в розыске, будут распознаваться за доли секунды”.