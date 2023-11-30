Опрос: две трети россиян ест во время просмотра видео на YouTube

Россияне сегодня весьма творчески используют время, проводимое перед экранами. Почти две трети из них приятно удивили, признавшись, что совмещают просмотр видео с приёмом пищи. Более трети предпочитают готовить еду, а 28% респондентов утверждают, что они либо работают, либо учатся во время просмотра.

Согласно исследованию «Русопрос» и «VK Видео», 75% россиян ежедневно смотрят видео на YouTube. Интересно, что более половины из них уделяют этому занятию не более двух часов в день. Учёные отметили, что в среднем люди смотрят видеоролики длительностью от 5 до 20 минут, и в этом вопросе женщины предпочитают более короткие форматы, а мужчины — немного более продолжительные.

Почти 70% опрошенных отмечают, что в этом году они стали смотреть больше видео, прежде всего из-за улучшения качества своих устройств и уменьшения количества рекламы. Смартфоны стали лидерами по устройствам для просмотра. Кроме того, замечено, что зумеры более внимательны к числу подписчиков у блогеров, чем старшее поколение.

Исследование также подчёркивает, что люди предпочитают «заглядывать» на канал и оценивать контент несколько дней перед подпиской, а 27% готовы стать подписчиками после просмотра 2-3 видео. Удивительно, но подписываются меньше всего люди старше 35 лет.