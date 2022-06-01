Опрос: какие заболевания пищеварительной системы вызывает фастфуд

Среди респондентов 61% поддержали эту инициативу, 60% сказали, что являются сторонниками правильного питания и в целом здорового образа жизни.

Также было отмечено, что, по мнению врачей, регулярное употребление фастфуда провоцирует развитие таких заболеваний пищеварительной системы, как панкреатит, гастрит, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки.

«Жители России стали осознавать роль здорового питания в улучшении самочувствия и укрепления иммунитета, а также то, что несбалансированный рацион и употребление фастфуда негативно влияют на здоровье в целом и на пищеварение в частности — это подтверждают 68% опрошенных», — сказано в сообщении Роспотребнадзора.