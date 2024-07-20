Опрос показал, что 40% японских компаний не внедрят ИИ в свои процессы

Опрос показал, что 24% из 506 компаний уже внедрили ИИ. Среди этих респондентов 60% заявили, что основная цель внедрения ИИ — борьба с нехваткой кадров, 53% намерены экономить на трудозатратах, 36% хотят улучшить организацию научной работы и ускорить исследования и разработки.

Однако большая часть из всех опрошенных компаний, 41%, не намерена внедрять ИИ в свои процессы. В качестве причин чаще всего называли боязнь увольнения, недостаточность технических знаний, высокую стоимость внедрения и недоверие уровню кибербезопасности при использовании технологий ИИ.

Среди противников ИИ 15% стали жертвами кибератак, 9% рассказали о подобных проблемах у их деловых партнёров, 23% рассказали, что направленные против них кибератаки достигли цели, 4% сообщили об утечке конфиденциальных данных.