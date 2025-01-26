Опрос показал, что Маску доверяет только 30% американцев

Но, согласно опросу, большинство американцев не поддерживает DOGE и не одобряет Маска как политика, а также «люди противятся влиянию миллиардеров на президента». Опрос показал, что только около 30% респондентов поддерживают Маска по части учреждения DOGE и верят в успех. Более 50% опрошенных выразили «неблагоприятное» отношение к Маску.

Большинство также считает, что Трампу «не стоит полагаться на миллиардеров при принятии государственных решений», 40% респондентов видят это крайне плохим делом.