Опрос показал, что Маску доверяет только 30% американцев

Опубликовано 26 января 2025, 18:451 мин.
Опрос показал, что Маску доверяет только 30% американцевКак политика его не воспринимают
Портал Gizmodo со ссылкой на недавний крупный опрос агентства AP-NORC в США сообщил, что инициатива Дональда Трампа по привлечению им других миллиардеров в свою администрацию, включая Илона Маска, не находит отклика у американцев. Трамп назначил Маска главой Департамента эффективности правительства (DOGE), чтобы тот «реорганизовал правительство через свои инициативы».
Но, согласно опросу, большинство американцев не поддерживает DOGE и не одобряет Маска как политика, а также «люди противятся влиянию миллиардеров на президента». Опрос показал, что только около 30% респондентов поддерживают Маска по части учреждения DOGE и верят в успех. Более 50% опрошенных выразили «неблагоприятное» отношение к Маску.
Большинство также считает, что Трампу «не стоит полагаться на миллиардеров при принятии государственных решений», 40% респондентов видят это крайне плохим делом.