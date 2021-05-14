Наука и технологии
Сегодня в 12:58
Опубликован дизайн очков Samsung с поддержкой дополненной реальности
Теперь осталось дождаться непосредственно анонса
Если верить утечкам, участившимся в 2021 году, уже совсем скоро нас ждёт бум очков с поддержкой дополненной реальности (AR) от ведущих производителей. Одним из них будет и Samsung. Дизайн именно их устройства умудрился попасть в сеть.
Источников «слива» стала публикация патента компании во Всемирной организации интеллектуальной собственности. Судя по документу, очки будут иметь вполне привычный внешний вид, но при этом предлагать различные AR-функции, сообщает 91mobiles.
К сожалению, в патенте нет никаких сведений о технических характеристиках носимого гаджета. Но учитывая, в каком направлении движутся в последние годы Apple и Microsoft, можно ожидать, что и очки Samsung позволят полноценно взаимодействовать с дополненной реальностью.
Дата анонса южнокорейского гаджета всё ещё остаётся неизвестной.