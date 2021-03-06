Опубликован обновленный рейтинг самых мощных недорогих смартфонов
Напомним, что ранее мы публиковали рейтинг недорогих, но мощных Android-смартфонов за январь. Как видим, радикальных изменений за месяц не случилось. Представители бенчмарка AnTuTu, которые и подготовили этот рейтинг, отметили, что связано это с недостатком релизов устройств или процессоров.
Что интересно, смартфон Honor 30 на базе Kirin 985 стоит на первом месте вот уже на протяжении пяти месяцев. Он с небольшим отрывом опережает модель Huawei Nova 7, которая набрала 400 507 баллов. Замыкает тройку рейтинга Redmi 10X 5G, взяв 394 315 баллов. Также в списке нашлось место для следующих смартфонов: Realme 7 5G (331 259), Xiaomi Mi 10T Lite 5G (330 316) Redmi K30 5G (324 060), Huawei nova 7i (312 098), Realme 7 (297 672), Redmi Note 8 Pro (293,364) и Realme 6 (290 194).