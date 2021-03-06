Опубликован обновленный рейтинг самых мощных недорогих смартфонов

Напомним, что ранее мы публиковали рейтинг недорогих, но мощных Android-смартфонов за январь. Как видим, радикальных изменений за месяц не случилось. Представители бенчмарка AnTuTu, которые и подготовили этот рейтинг, отметили, что связано это с недостатком релизов устройств или процессоров.