Опубликован первый трейлер полнометражного продолжения «Во все тяжкие»

Компания Netflix представила первый трейлер полнометражного фильма, который станет продолжением популярного сериала «Во все тяжкие».

Фильм получил название «Эль Камино». Главным героем ленты стал Джесси Пинкман. Как и в сериале, его роль исполняет Аарон Пол. Сценаристом фильма выступил Винс Гиллиган, из под чьего пера уже вышли сценарии оригинального сериала и «Лучше звонить Солу».

Судя по всему, название делает отсылку к автомобилю Chevrolet El Camino. Именно на нём Джесси Пинкман скрылся от бандитов в завершающей серии сериала. Сюжет завязан на судьбе Пинкман после побега. В трейлере показан допрос Тощего Пита, друга Джесси.

Как объявлено в трейлере, компания проведёт премьеру фильма «Эль Камино» на 11 октября 2019 года эксклюзивно на Netflix.