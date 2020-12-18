Опубликован предварительный список приложений, которые будут предустановлены на смартфоны в России

Согласно обнародованным изданием “Известия” данным, в этот список будут включены порядка 27 программ. Так, предустанавливать на смартфоны и прочие устройства в России будут такие приложения, как Яндекс.Браузер, поисковая система Яндекс, Яндекс.Карты, Яндекс.Диск, "Почта Mail.ru", ICQ, голосовой помощник "Маруся", "Новости Mail.ru", "OK Live", "ВКонтакте", "Одноклассники", "МойОфис Документы", "МойОфис Стандартный. Домашняя версия", Kaspersky Internet Security, Mir Pay и "Госуслуги".

Помимо прочего в список добавят до десяти приложений телеканалов и онлайн кинотеатров, включенных в реестр аудиовизуальных сервисов Роскомнадзора. К ним относятся ivi, Megogo, more.tv, Movix, Okko, Premier, SPB TV Россия, Start, Wink, "Амедиатека", "Билайн ТВ", "Кино1ТВ", "Кинопоиск", "Матч ТВ", "Мегафон ТВ", МТС ТВ, "НТВ Плюс", Первый канал, "Смотрим", "Триколор Кино и ТВ онлайн".