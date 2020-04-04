Наука и технологии
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Опубликован рейтинг городов России по темпу самоизоляции
На первом месте, разумеется, Москва
Крупнейшей российской компанией Яндекс был составлен и опубликован рейтинг городов России по темпу самоизоляции. Так, специалисты проанализировали активность граждан с их действиями в начале марта, когда режим самоизоляции еще не был в силе.
Исходя из опубликованных данных, лидером по темпам увеличения самоизоляции стала столица России, в которой индекс самоизоляции достиг 3 баллов. Следом за Москвой расположились такие города, как Нижний Новгород, Краснодар, Ростов-на-Дону, а также Казань и Санкт-Петербург.
Напомним, что данный индекс был запущен представителями компании еще 30 марта. Так, для того, чтобы сформировать рейтинг компания пользуется обезличенной информации об эксплуатации их сервисом. Полученные показатели формируются в единую шкалу, в которой значение 0 равноценно уровню часа пик в обычный будний день, тогда как 5 соответствует показателям, которые фиксируются поздней ночью.