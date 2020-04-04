Опубликован рейтинг городов России по темпу самоизоляции

Напомним, что данный индекс был запущен представителями компании еще 30 марта. Так, для того, чтобы сформировать рейтинг компания пользуется обезличенной информации об эксплуатации их сервисом. Полученные показатели формируются в единую шкалу, в которой значение 0 равноценно уровню часа пик в обычный будний день, тогда как 5 соответствует показателям, которые фиксируются поздней ночью.