Опубликован рейтинг лучшего оружия Первой мировой войны

Еженедельник “Звезда” решил составить рейтинг самого лучшего оружия, созданного во времена Первой мировой войны. Так, на первом месте оказалась русская винтовка, созданная Мосиным. Это оружие было принято для использования армией Российской империи еще в далеком 1891 году. В дальнейшем это оружие не раз модернизировалось и изменялось, а также поставлялось за рубеж. Так, например, в Белоруссии видоизмененная винтовка была снята с вооружения лишь в 2005 году.

На втором месте рейтинга расположился американский пистолет M1911 с возможностью автоматической зарядки. Он использовался американскими военными вплоть до 1985 года. Третье место занял известный многим пулемет Максима. Его разработали в 1883 году и с тех пор он широко использовался в тех же колониальных войнах. Данный пулемет стал одним из родоначальников автоматического оружия.

На четвертом месте расположилась немецкая винтовка Mauser 98, образца 1898 года. Ну а замыкает рейтинг еще одно американское оружие — магазинная винтовка Springfield M1903. Она использовалась вооруженными силами США вплоть до 1957 года.