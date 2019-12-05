Опубликован рейтинг лучших беспроводных наушников

Стоит отметить, что эксперты дополнили уже существующий, прошлогодний рейтинг, включив в него новые модели наушников. В итоге звание самых лучших наушников досталось проводному решению от Sennheiser в лице Sennheiser HD 630VB, а второе и третье место, в свою очередь, заняли беспроводные Sony WH-1000XM2 и популярнейшие Apple AirPods Pro. Что интересно, обе модели оснащены системой активного шумоподавления.

Важно отметить, что специалисты отдельно посоветовали пользователям выбирать наушники основываясь не только на качестве звука, но и на удобстве их использования. Таким образом Роскачество настоятельно рекомендует сначала протестировать наушники, скажем, в магазине, после чего уже делать выводы о необходимости их приобретения.