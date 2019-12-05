Наука и технологии
Сегодня 16:06
Опубликован рейтинг лучших беспроводных наушников
При этом самым лучшим устройством оказались наушники с проводным сценарием использования
Роскачество провело полномасштабное тестирование, в рамках которого были изучены как проводные, так и беспроводные наушники. По результатам проведенного исследования, специалисты выявили, какие именно аудиоустройства являются лучшими на рынке.
Стоит отметить, что эксперты дополнили уже существующий, прошлогодний рейтинг, включив в него новые модели наушников. В итоге звание самых лучших наушников досталось проводному решению от Sennheiser в лице Sennheiser HD 630VB, а второе и третье место, в свою очередь, заняли беспроводные Sony WH-1000XM2 и популярнейшие Apple AirPods Pro. Что интересно, обе модели оснащены системой активного шумоподавления.
Важно отметить, что специалисты отдельно посоветовали пользователям выбирать наушники основываясь не только на качестве звука, но и на удобстве их использования. Таким образом Роскачество настоятельно рекомендует сначала протестировать наушники, скажем, в магазине, после чего уже делать выводы о необходимости их приобретения.