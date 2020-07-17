Опубликован рейтинг лучших китайских брендов

В китайской социальной сети Weibo появилась информация о том, что компания Millward Brown опубликовала свежий рейтинг 50 лучших китайских брендов. В их числе оказалось немало компаний, которые известны всем нам, несмотря на то, что находимся мы далеко за пределами Китая.