Наука и технологии
Сегодня 10:36
Опубликован рейтинг лучших китайских брендов
На лидирующих позициях оказались Huawei, OnePlus и Xiaomi
В китайской социальной сети Weibo появилась информация о том, что компания Millward Brown опубликовала свежий рейтинг 50 лучших китайских брендов. В их числе оказалось немало компаний, которые известны всем нам, несмотря на то, что находимся мы далеко за пределами Китая.
На первом месте рейтинга расположился технологический гигант Huawei, который даже несмотря на давление со стороны США, продолжает развиваться и расти. На втором месте рейтинга расположилась компания Lenovo, которая даже в России пользуется огромной популярностью как минимум в сегменте ноутбуков.
Еще из известных широкому кругу лиц компаний, которые оказались в первой двадцатке, можно отметить Xiaomi (5 место), OnePlus (8 место), Oppo (12 место), DJI (14 место) и Vivo (20 место).