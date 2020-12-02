Опубликован рейтинг лучших приложений и игр для смартфонов и планшетов Apple за 2020 год

Так, лучшим приложением года для iPhone было названо Wakeout!, которое предоставляет пользователям доступ к физическим упражнениям, подобранных для выполнения в домашних условиях. В то же время, лучшим приложением года для iPad стал сервис для осуществления видеоконференций Zoom. Лучшим приложением для Mac стал Fantastical, для Apple TV - Disney+, а для Apple Watch - Endel.

Игрой года для iPhone, в свою очередь, была признана Genshin Impact, тогда как для планшетов ею стала Legends of Runeterra. Звание игры года для компьютеров Apple получила Disco Elysium. Для Apple TV таковой стала Dandara Trials of Fear, а для фирменных часов производителя - Sneaky Sasquatch.