Опубликован рейтинг лучших смартфонов до 30 тысяч рублей

Всего в список было включено семь моделей, стоимость которых варьируется от 20 до 30 тысяч рублей. Так, в рейтинге оказался смартфон Samsung Galaxy A32 в модификации на 128 ГБ внутренней памяти. Специалисты обратили внимание на качественный и крупный дисплей этой модели, который поддерживает частоту обновления 90 Гц. Стоимость устройства составления около 22 тыс рублей.

Также в списке нашлось место для смартфона китайского гиганта Xiaomi, а именно модели Poco X3. Оценен этот аппарат в 21 тыс рублей, при этом имеет высокую производительность, большой объем памяти и четырехмодульную камеру.

Еще в рейтинге оказались смартфоны: Oppo Reno 4 Lite за 23 тыс рублей, Realme 7 Pro, стоимость которого не превышает 27 тыс, OnePlus Nord за 28 тыс рублей, Honor 30S за 24 тыс рублей и iPhone 8 за 30.