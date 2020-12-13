Опубликован рейтинг полезных для здоровья продуктов

Так, на первом месте этого рейтинга оказалась крупа киноа, которая имеет высокую пищевую ценность, в отличии от других зерновых. Помимо прочего этот продукт богат белком, который может достигать в составе 22%. К слову, даже в постной говядине меньше белка. Преимущество киноа перед другими цельнозерновыми продуктами заключается еще в том, что в этой крупе на 50% больше клетчатки.

Второе место в рейтинге “суперпродуктов” заняла черника, которая имеет в составе полезные микроэлементы, кальций, калий, антиоксиданты, а также витамины группы В, А и Е. Однако стоит иметь ввиду, что эта ягода имеет высокую кислотность, в связи с чем людям, страдающим от нарушений ЖКТ, есть ее стоит с осторожностью. Помимо прочего в ее составе много сахара.

На третьем месте, в свою очередь, расположилась брокколи. Также в списке нашлось место лососю, облепихе, шпинату, фисташкам, клубнике, авокадо, и овсу.

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