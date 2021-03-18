Наука и технологии
Сегодня в 09:03
Опубликован рейтинг приложений, которые “крадут” данные пользователей для продажи чаще других
От Instagram до YouTube
Специалисты компании pCloud подготовили и опубликовали рейтинг приложений, которые чаще других “крадут” данные пользователей с последующей продажей этой информацией третьим лицам.
Так, первое место в этом списке заняло приложение Instagram, которое собирает порядка 79% персональных данных своих клиентов. Вторую строчку в нем получил Facebook, который был замечен в “краже” 57% информации пользователей. Замыкает тройку лидеров приложение Linkedin с показателем 50%. В первой десятке оказались следующие программы: Uber Eats, Trainline, YouTube, YouTube Music, Deliveroo, Duolingo и eBay.
По словам представителей компании pCloud, данные пользователей продаются третьим лицам с целью продвижения товаров и услуг как в самой программе, так и вне ее.