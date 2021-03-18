Опубликован рейтинг приложений, которые “крадут” данные пользователей для продажи чаще других

Так, первое место в этом списке заняло приложение Instagram, которое собирает порядка 79% персональных данных своих клиентов. Вторую строчку в нем получил Facebook, который был замечен в “краже” 57% информации пользователей. Замыкает тройку лидеров приложение Linkedin с показателем 50%. В первой десятке оказались следующие программы: Uber Eats, Trainline, YouTube, YouTube Music, Deliveroo, Duolingo и eBay.