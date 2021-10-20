Опубликован рейтинг самого мощного оружия России

Так, первое место в данном рейтинге авторы издания отдали ядерной торпеде «Посейдон». Согласно данным источника, данное оружие способно поразить город на любом побережье США.

На втором месте этого списка оказался зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-400. Данное оружие способно эффективно сопротивляться беспилотникам, пилотируемым летательным аппаратам, а также ракетам, причем как баллистическим, так и крылатым. Замыкает тройку лидеров зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1», способный противостоять низколетящим летательным аппаратам и высокоточным боеприпасам.

Также в этом списке оказался ударный вертолет Ми-28НМ и стратегический ракетный комплекс РС-24 «Ярс». Первое отметили за оснащение новым радаром, а также системой вооружения и двигателями, тогда как второе удостоилось внимание за сложность обнаружения и быстрое время подготовки к запуску.