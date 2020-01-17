Опубликован рейтинг самых дорогих городов мира

Вторую строчку по "индексу стоимости жизни" занял город Базель, а замыкает тройку лидеров Лозанна. Четвертое и пятое места также достались швейцарским городами Женеве и Берну. В первой десятке также оказались такие города, как Ставангер, Осло и Тронхейм, Рейкъявик и Берген. Что касается российских городов, то в рейтинге нашлось место лишь Москве, которая оказалась на 251 месте.

Сообщается, что список был составлен на основании цен в магазинах, ресторанах, стоимости проезда в общественном транспорте, затрат на коммунальные услуги, а также полагаясь на такой экономический показатель, как покупательная способность.