Опубликован рейтинг самых дорогих интернет-компаний в России

Так, на первом месте в этом списке оказалась компания Яндекс, которую оценили в 22,98 миллиарда долларов. Второе место, в свою очередь, досталось Wildberries стоимостью в 14,523 миллиарда долларов. Замыкает тройку лидеров еще один маркетплейс - Ozon, стоимость которого составила 10,581 миллиарда долларов.

Также в первую десятку вошли такие компании, как Mail.ru Group (6,084 миллиарда долларов), Avito (4,907 миллиарда долларов), «1С» (2,282 миллиарда долларов), Lamoda (2,276 миллиарда долларов), HeadHunter (1,6 миллиарда долларов), Delivery Club (1,521 миллиарда долларов) и «AliExpress Россия» (1,1 миллиарда долларов). Всего в рейтинг оказалось 30 компаний. Последнее место занял онлайн-кинотеатр Amediateka.