Опубликован рейтинг самых любимых iPhone и iPad среди пользователей

Опубликовано 06 мая 2024, 07:31
1 мин.
Опубликован рейтинг самых любимых iPhone и iPad среди пользователейИнтересное расположение моделей в списке
Свежий рейтинг самых популярных устройств Apple показывает, какие модели iPhone и iPad наиболее высоко ценятся пользователями.
По данным, собранным аналитической платформой AnTuTu и обновленным к концу апреля 2024 года, в топе доминируют iPad.
На первом месте с рейтингом 96.43% находится iPad Air 4. Следующую позицию занимает iPad 12 mini с оценкой в 95.92%. Замыкает тройку лидеров iPad Pro 2 с 10.5-дюймовым экраном, получивший оценку в 95.89%.
Интересно, что в апреле текущего года позиции устройств немного изменились по сравнению с мартом.
Так, iPad Pro 2, который ранее занимал первое место, опустился на третью строчку, тогда как iPad Air 4 и iPad 12 mini поднялись на одну и две позиции соответственно.