Опубликован рейтинг самых популярных браузеров

Так, самым популярным браузером как среди мобильных устройств, так и компьютеров, стал Google Chrome, которому досталась 69,89% доля на мировом рынке настольных компьютеров. Второе место в данном рейтинге досталось Mozilla Firefox с долей в 9,53%. И закрывает тройку лидеров фирменный браузер американской компании Apple, а именно Safari, доля которого составила 8,64%. В опубликованном рейтинге также нашлось место и для таких браузеров, как Microsoft Internet Explorer, Edge, которым досталось 4,71% и 3,7% доли рынка и Opera, который получил 2,49% рынка.