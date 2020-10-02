Наука и технологии
Сегодня 12:18
Опубликован рейтинг самых популярных мобильных игр и приложений
От TikTok до WhatsApp
Специалистами аналитической компании Sensor Tower был опубликован рейтинг самых популярных мобильных игр и приложений за третий квартал текущего года.
Так, самым популярным приложением в магазинах App Store и Google Play в период с июля по сентябрь стал китайский видеосервис TikTok. Следом за ним оказался Facebook, а замыкает тройку лидеров Zoom. Четвертое место, в свою очередь, досталось мессенджеру WhatsApp, а пятое - Instagram.
В то же время, самой востребованной мобильной игрой стала космическая многопользовательская Among Us. Второе место досталось аркадным гонкам от третьего лица - Scribble Rider. Следом за гонками расположилась Talking Tom Friends. Также в рейтинг вошли Subway Surfers и Garena Free Fire.