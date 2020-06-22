Опубликован рейтинг стран с самым дешевым электричеством

Так, согласно опубликованным данным, россияне на среднюю зарплату могут оплатить 12,8 тысячи киловатт-часов. Для сравнения, жители Лихтенштейна способны оплатить более 32 тысяч киловатт-часов в месяц, что, по данным экспертов, связано с совокупностью высоких зарплат и низких тарифов на электроэнергию.

Что касается дешевизны, то самая низкая стоимость электричества в Европе зафиксирована в Казахстане - примерно два рубля за киловатт-час. На втором месте расположилась Украина - два рубля 30 копеек, а третье место досталось России - три рубля 40 копеек. Дороже всего, в свою очередь, электричество стоит в Дании - 22,6 рубля за киловатт-час.