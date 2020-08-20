Наука и технологии
Сегодня 14:03
Опубликован скриншот интерфейса новенькой PlayStation 5
Выглядит интересно, но крайне знакомо
Случилось то, чего ждали многие фанаты не только консолей от Sony, но и в целом игровой индустрии - надежный источник опубликовал в сети скриншот интерфейса новенькой PlayStation 5. Вероятнее всего, именно его японская компания представит публике в ближайшее время.
Стоит понимать, что опубликованное изображение хоть и является утечкой, но ее источником является не абы кто, а разработчик, входящий в команду, работающую над Call of Duty для консолей следующего поколения - Xbox Series X и PlayStation 5. По его словам, это один из нескольких вариантов интерфейса, которые Sony разрабатывала для новинки в течение последнего времени.
Напомним, что согласно более ранним слухам, релиз PlayStation 5 должен состояться уже в ноябре текущего года. При этом, если интернет-инсайдеры не врут, цена за новую консоль будет начинаться от 399 долларов за версию без привода.