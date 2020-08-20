Опубликован скриншот интерфейса новенькой PlayStation 5

Стоит понимать, что опубликованное изображение хоть и является утечкой, но ее источником является не абы кто, а разработчик, входящий в команду, работающую над Call of Duty для консолей следующего поколения - Xbox Series X и PlayStation 5. По его словам, это один из нескольких вариантов интерфейса, которые Sony разрабатывала для новинки в течение последнего времени.