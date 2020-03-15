Опубликован список музеев, которые россияне могут посетить онлайн

Сообщается, что онлайн-туры по музеям и галереям можно осуществить с помощью портала Google Art & Culture, а также на официальных сайтах. Так, в список культурных мест, которые можно “посетить” онлайн вошли такие заведения, как Государственный музей А.С. Пушкина, Московский государственный музей С.А. Есенина, Мемориальный музей космонавтики, Дом-музей Марины Цветаевой, Государственный музей — гуманитарный центр “Преодоление” имени Н.А. Островского, Мемориальный музей космонавтики, а также Государственный Дарвиновский музей, Музей Михаила Булгакова и музей-панорама “Бородинская битва”.

Кроме того, в помощью интернета можно также совершить тур по Галерее Александра Шилова и Дому Н.В. Гоголя. Отметим, что все вышеперечисленные музеи доступны для просмотра для всех точек мира.