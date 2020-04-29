Опубликован список самых экологичных городов мира

Второе же место, согласно опубликованному списку, досталось Мюнхену, за счет большого количества парков, а также развитой системе общественного транспорта, которая способствовала уменьшению числа личных автомобилей, что, в свою очередь, положительно сказалось на качестве воздуха. На третьем месте, в свою очередь, оказалась столица Германии - Берлин. Следующая позиция досталась Мадриду, в котором эксперты отметили большое количество благоустроенных и озеленённых территорий, тогда как замыкает пятерку лидеров город Сан-Паулу, жители которого часто прибегают к эксплуатации возобновляемых источников энергии.

Также в первой десятки оказались такие города, как Манчестер, Лиссабон, Сингапур, Амстердам и Вашингтон.