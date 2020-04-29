Наука и технологии
Сегодня 14:35
Опубликован список самых экологичных городов мира
Всего в рейтинге 10 позиций
Специалисты компании Resonance Consultancy подготовили список самых экологичных городов мира. Так, было установлено, что первое место данного рейтинга занял европейский город Вена.
Второе же место, согласно опубликованному списку, досталось Мюнхену, за счет большого количества парков, а также развитой системе общественного транспорта, которая способствовала уменьшению числа личных автомобилей, что, в свою очередь, положительно сказалось на качестве воздуха. На третьем месте, в свою очередь, оказалась столица Германии - Берлин. Следующая позиция досталась Мадриду, в котором эксперты отметили большое количество благоустроенных и озеленённых территорий, тогда как замыкает пятерку лидеров город Сан-Паулу, жители которого часто прибегают к эксплуатации возобновляемых источников энергии.
Также в первой десятки оказались такие города, как Манчестер, Лиссабон, Сингапур, Амстердам и Вашингтон.