Опубликован список самых влиятельных компаний в мире

В данный список авторы добавили компании, которые, по их мнению, определяют будущее. Сам рейтинг был разбит на несколько категорий. Так, например, в список под названием “Лидеры” вошли такие крупные компании, как Apple и Sony. Помимо прочего в этой категории нашлось место и для социальной сети Twitter, а также фармацевтических компаний Pfizer, BioNTech и Johnson & Johnson.

Категория “Инноваторы” включила в себя разработчика портативных приставок Nintendo, видеосервис Netflix, программу для видеочатов Zoom, популярный музыкальный сервис Spotify и разработчика компьютерных игр Epic Games. Также в этой категории оказались Nvidia, TikTok и прочие.

В “Гиганты”, в свою очередь, попали компания-владелец AliExpress, соцсеть Facebook, Disney, Google, Microsoft, Samsung, Amazon и другие.