Опубликован топ-5 Android-часов на сентябрь 2024 года

Первое место заняли Google Pixel Watch 3, которые выделяются элегантным дизайном и отличной оптимизацией. Они доступны в двух размерах.

OnePlus Watch 2 признаны лучшими по времени автономной работы, предлагая до трех суток на одном заряде и почти две недели в экономичном режиме. Эти часы также оснащены сапфировым стеклом и GPS.

Samsung Galaxy Watch Ultra получили признание за прочный титановый корпус и множество функций, что делает их идеальными для активных пользователей.

Лучшие часы для спорта — это TicWatch Pro 5, которые сочетают стильный дизайн с передовым набором сенсоров для точного мониторинга активности.

Samsung Galaxy Watch 7 названы лучшими по соотношению цены и качества, благодаря лаконичному дизайну и новейшим ИИ-функциям для отслеживания здоровья.