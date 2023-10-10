Опубликован топ-50 популярных ИИ-сайтов на сегодняшний день

Но как пользователи взаимодействуют с другими продуктами на базе генеративного ИИ? Для ответа на этот вопрос исследователи рассмотрели данные SimilarWeb и составили рейтинг топ-50 веб-продуктов на базе генеративного ИИ по месячным посещениям.

Большинство продуктов в этом списке были созданы с нуля на базе технологии искусственного интеллекта. 80% из них появились всего за последний год, что указывает на то, что многие новые компании предлагают потребителям совершенно новые и уникальные продукты на базе ИИ.

ChatGPT занимает лидирующие позиции с 60% трафика от общего числа топ-50 сайтов. Однако другие категории, такие как ИИ-компаньоны и инструменты для создания контента, также начинают набирать популярность.

Стоит отметить, что большинство компаний из этого списка не используют платный маркетинг. Трафик идёт в основном из органических источников, таких как поисковые системы, социальные сети и реферальные ссылки.

При этом 90% компаний из списка уже монетизируют свои продукты, в основном через подписку.