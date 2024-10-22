Опубликован топ лучших умных часов на осень 2024 года

Опубликован топ лучших умных часов на осень 2024 годаКаждый найдет вариант по душе и карману
Apple Watch Series 10 порадовали увеличенным на 10% дисплеем и более тонким корпусом. Новая технология широкоугольного OLED-дисплея улучшает обзор, а watchOS 11 предлагает такие нововведения, как приложение Vitals и перевод на запястье.
Samsung Galaxy Watch 7 выделяются высокой точностью GPS и функцией Near Energy Score, которая мотивирует пользователей на улучшение качества сна и тренировок.
Google Pixel Watch 3 с обновленным экраном и возможностями отслеживания здоровья от Fitbit стали лучшим выбором для пользователей Android.
Apple Watch SE представляют собой бюджетный вариант с watchOS 11, подходящий для владельцев iPhone, но без некоторых функций премиальных моделей.
Garmin Venu 3 и Galaxy Watch Ultra 2 привлекли внимание активных пользователей благодаря своим спортивным функциям и продолжительной автономности.