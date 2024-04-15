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Наука и технологии
Опубликовано 15 апреля 2024, 07:16
1 мин.

Опубликован трейлер первого фильма от ИИ

Исторический момент
Романтическую комедию под названием «Next Stop Paris» представила китайская компания TCL.
Опубликован трейлер первого фильма от ИИ
© YouTube

Фильм расскажет о двух молодых людях, которые знакомятся в поезде, следующем в Париж, и влюбляются друг в друга.

Главную героиню зовут Клэр, а о ее спутнике известно лишь, что он — «темный загадочный человек, который никогда не показывает своих слабых сторон».

Сюжет основан на оригинальном сценарии, а озвучивали персонажей профессиональные актеры. Искусственный интеллект же был задействован для создания визуальной составляющей фильма.

К сожалению, информация о том, какая именно ИИ-модель использовалась в проекте, не разглашается. Премьера «Next Stop Paris» запланирована на лето 2024 года. Фильм можно будет посмотреть в потоковом сервисе TCLtv+/TCL TV.

Отметим, что это знаменательное событие знаменует собой новый этап в развитии киноиндустрии.

Использование ИИ для создания фильмов открывает новые возможности для творчества и может привести к появлению новых жанров и форматов.

Источник:YouTube
Автор:Булат Кармак
Теги:
#кино
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#Искусственный интеллект