Опубликован видео-концепт очков дополненной реальности Samsung
Опубликовал ролик популярный интернет-инсайдер WalkingCat — ранее он часто делился достоверной информацией о грядущих новинках. В его свежей публикации можно увидеть сразу два девайса: «Samsung Glasses Lite» и «Samsung AR Glasses», пишет The Verge.
Lite-версия очень сильно напоминает по своей «философии» представленные годами ранее Google Glass. Устройство также проецирует перед глазами информацию, при этом оно имеет и «режим солнечных очков», способный элементарно защитить глаза.
AR-версия устройства больше походит на Microsoft HoloLens. Устройство способно не просто проецировать изображение перед глазами, но и полноценно вовлекать пользователя за счёт «накладывания» дополненной реальности на настоящую.
К сожалению, сама Samsung так и не сделала никаких анонсов относительно подобных девайсов. Но учитывая, что Apple пророчат скорый выпуск своих Apple Glasses, велик шанс, что корейский техногигант готовит уже нечто подобное для нас.