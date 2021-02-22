Опубликован видео-концепт очков дополненной реальности Samsung

Опубликовал ролик популярный интернет-инсайдер WalkingCat — ранее он часто делился достоверной информацией о грядущих новинках. В его свежей публикации можно увидеть сразу два девайса: «Samsung Glasses Lite» и «Samsung AR Glasses», пишет The Verge.

Lite-версия очень сильно напоминает по своей «философии» представленные годами ранее Google Glass. Устройство также проецирует перед глазами информацию, при этом оно имеет и «режим солнечных очков», способный элементарно защитить глаза.