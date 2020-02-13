Опубликована дата первого полета новейшего российского корабля на МКС с экипажем на борту

На сентябрь же 2023 года намечено другое мероприятие — запуск “Орла” на орбиту без пилотов и экипажа, лишь в автоматическом режиме. А через год, в сентябре 2024 года, космический корабль полетит уже на МКС, но все также на автопилоте.

Напомним, что чуть ранее, 4 февраля, генеральный директор государственной корпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин рассказал, что прямо сейчас для новейшего российского корабля “Орел” уже готовы некоторые элементы, такие как днище и отдельные силовые конструкции.