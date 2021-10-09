Опубликована фотография новейшего китайского вертолётоносца

Что интересно, источником фотографии стал китайский военный обозреватель Цайюнь Сянцзян. По его словам, прямо сейчас судно «проходит ходовые испытания перед постановкой на вооружение ВМС НОАК», сообщает Военное Обозрение.

Отметим, что Guangxi — это второй корабль в своей серии. Первой (и пока что единственной) среди стоящих на вооружении является модель «Хайнань». Что интересно, именно на его борту на днях заметили новейший китайский вертолёт-беспилотник.

Напомним, что сам «Хайнань» стал частью китайского флота в апреле 2021 года. В общей сложности на нём можно разместить до 28 вертолётов и около 1,5 тыс десантников. Также корабль способен вместить около 70 всевозможных боевых машин.