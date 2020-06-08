Опубликована информация о случаях скрещивании людей и животных

В качестве одного из примеров подобного эксперимента приводится случай, произошедший в Шанхае в далеком 2003 году — тогда ученые провели эксперимент на базе генетического материала кролика и человека. Результатом эксперимента оказались вполне жизнеспособные зародыши, доросшик аж до стадии формирования стволовых клеток. К слову, специалисты считают, что именно подобные технологии в будущем помогут в создании донорских материалов.

Но, как оказалось, опыт 2003 года мог быть далеко не самым первым — судя по имеющимся данным, нечто подобное практиковалось еще в конце шестидесятых годов прошлого века. Правда, тогда ученые из Китая пытались скрестить человека и шимпанзе, для чего оплодотворили самку шимпанзе мужскими половыми клетками. Из-за начавшейся в Китае культурной революции проект был свернут, но наработки, как предполагается, сохранились.