Опубликована карта размещения российских войск на границе с Украиной

По словам наших иностранных коллег, при составлении материала учитывались в том числе данные украинских и западных чиновников вместе с независимыми военными аналитиками.

Так, например, сообщается, что прямо сейчас вдоль границы с Украиной находятся около 100 тыс военнослужащих. При этом, по данным спецслужб США, Россия разработала операцию с участием 175 тыс военных.

На карте можно найти 10 основных скоплений войск РФ рядом с Украиной. По две группы расположены у границы с Белоруссией и республиками ДНР с ЛНР, три — недалеко от Воронежа и по одной в районе Волгограда, у Кореновска в Краснодарском крае и в Крыму.