Опубликована невышедшая пресс-конференция Microsoft, посвященная новым консолям

Иронично, что источником свежей утечки стал тот же пользователь, что “простимулировал” Microsoft анонсировать новенькую Xbox Series S раньше времени. Теперь же он опубликовал в своем Twitter серию постов, к которым прикрепил видеозаписи с онлайн-презентацией. На ней руководитель игрового подразделения Microsoft рассказывает о линейке Xbox Series, называет их цену и делится прочими важными для игроков подробностями.

Напомним, что выход консолей нового поколения от разработчиков Windows состоится 10 ноября 2020 года. Цена Xbox Series X составит 499 долларов или 45 590 рублей, а цена Xbox Series S — 299 долларов или 26 990 рублей.