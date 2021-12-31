Опубликована первая статистика по смертности от омикрон-штамма коронавируса

Согласно отчёту, «Омикрон» впервые был зафиксирован в городе Тшване провинции Гаутенг Южно-Африканской Республики, а затем был обнаружен ещё в 110 странах по всему миру. Этот вариант вызывает на 75% смертей меньше, чем предыдущие штаммы.

Эту тенденцию заметили учёные из Университета Претории и Национального института инфекционных заболеваний ЮАР, наблюдая за 466 пациентами с 14 ноября. Среди госпитализированных скончались 4,5% пациентов, а в предыдущие волны пандемии — 21,3%. При этом уменьшилось и число пациентов, которым была необходима интенсивная терапия — 1%, раньше таковых было 4,3%.

Учёные отмечают, что если наблюдаемая тенденция сохранится, коронавирус можно будет считать эндемией, т.е. локальной инфекцией.

«В городе Тшване, первом эпицентре “Омикрона”, снизилось число смертей, госпитализаций в реанимацию, сократились сроки пребывания в больнице. Мы видим явные признаки того, что количество заболевших и госпитализированных в Южной Африке может снизиться ещё больше в течение следующих нескольких недель», — подчёркивают африканские специалисты.