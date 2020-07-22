Опубликована разгадка наличия именно двух ноздрей у человека

Как оказалось, причиной всему служит необходимость пропускать разный воздушный поток: в то время как определенные молекулы веществ наш природный “газоанализатор” способен схватывать в быстром потоке, есть в то же самое время и те молекулы, которые необходимо улавливать в более “стоячем” воздухе.

С этой целью, к слову, наши ноздри имеют свойство пропускать воздух с разной скоростью: для этого специальные пещеристые тела в носу периодически набухают, тем самым частично закрывая доступ воздуху. Спустя какое-то время они возвращаются в исходное состояние, нормализую “проходимость” ноздри.

Отличительной особенностью наших ноздрей является то, что они все время работают с разной “скоростью”, периодически сменяя друг друга.