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Опубликована заставка PlayStation 5, демонстрируемая консолью лишь при первом включении
Прежде за Sony ничего подобного замечено не было
12 ноября 2020 года в некоторых странах мира начались продажи новенькой PlayStation 5. Как оказалось, Sony подготовила сюрприз для покупателей своей консоли — она создала специальную заставку, которую игровая приставка демонстрирует лишь при первом включении. Именно видео этой заставки и появилось в сети.
Одним из первых на необычную особенность новенькой PlayStation 5 обратил YouTube-блогер Джон Гласскок. Именно он отметил, что заставка при первом запуске консоли отличается от того, что видит пользователь в дальнейшем. Для того, чтобы та часть интернет-общественности, которая еще не успела купить новую консоль, смогла понять о чем речь, он даже снял и опубликовал видео с демонстрацией уникальной и рутинной заставок:
Напомним, что в России старт продаж PlayStation 5 намечен на 19 ноября 2020 года. Цена консоли за версию с оптическим приводом составит 46,990 рублей, а за версию без дисковода — 37,990 рублей.