Опубликована заставка PlayStation 5, демонстрируемая консолью лишь при первом включении

Одним из первых на необычную особенность новенькой PlayStation 5 обратил YouTube-блогер Джон Гласскок. Именно он отметил, что заставка при первом запуске консоли отличается от того, что видит пользователь в дальнейшем. Для того, чтобы та часть интернет-общественности, которая еще не успела купить новую консоль, смогла понять о чем речь, он даже снял и опубликовал видео с демонстрацией уникальной и рутинной заставок: