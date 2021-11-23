Опубликовано фото бронетранспортёра ДТ-БТР для Арктики

Наука и технологии
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Опубликовано фото бронетранспортёра ДТ-БТР для АрктикиМашина также может действовать в условиях Сибири и Дальнего Востока
Опубликовано новое фото снегоболотоходного гусеничного легкобронированного транспортёра ДТ-БТР, разработанного специально для условий Арктики, Сибири и Дальнего Востока.
Машина предназначена для транспортировки и огневой поддержки личного состава мотострелкового отделения в условиях сложного климата.
Как отмечается, исследования, проведённые Министерством обороны показали, что для арктических и подобных климатических условий необходима техника, соответствующая современным требованиям проходимости и боевого обеспечения. Впервые прототип ДТ-БТР показали в 2015 году.
Источник: Красная Звезда