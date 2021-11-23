Опубликовано фото бронетранспортёра ДТ-БТР для Арктики

Машина предназначена для транспортировки и огневой поддержки личного состава мотострелкового отделения в условиях сложного климата.

Как отмечается, исследования, проведённые Министерством обороны показали, что для арктических и подобных климатических условий необходима техника, соответствующая современным требованиям проходимости и боевого обеспечения. Впервые прототип ДТ-БТР показали в 2015 году.