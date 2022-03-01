Опубликовано фото редкого столкновения сразу трёх галактик

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Опубликовано фото редкого столкновения сразу трёх галактикВыглядит, конечно, очень эффектно
В сети появились качественные снимки космического объекта IC 2431. Издалека он похож на нечто огромное и монолитное, но при приближении выясняется, что это сразу три отдельные галактики, которые прямо сейчас находятся в процессе слияния.
Узнать такие подробности стало возможно благодаря использованию космического телескопа Hubble. При этом снимок слияния галактик учёные опубликовали в интернете — увидеть его может любой желающий.
Стоит отметить, что столкновения и слияния галактик — достаточно редкое явление во Вселенной. Но куда более необычны подобные взаимодействия сразу трёх звёздных систем.
Напомним, что при столкновении галактик создаются гравитационные возмущения, в том числе сжимающие облака газа, заключенные внутри них. Когда подобное происходит, галактики вновь «возрождаются к жизни», интенсивно формируя целые «звёздные родильные отделения». Именно в них интенсивно зарождаются и формируются молодые и горячие звёзды.
Источник: Interesting Engineering