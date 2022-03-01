Опубликовано фото редкого столкновения сразу трёх галактик

Узнать такие подробности стало возможно благодаря использованию космического телескопа Hubble. При этом снимок слияния галактик учёные опубликовали в интернете — увидеть его может любой желающий.

Стоит отметить, что столкновения и слияния галактик — достаточно редкое явление во Вселенной. Но куда более необычны подобные взаимодействия сразу трёх звёздных систем.