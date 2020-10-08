Опубликовано фото самых крупных объектов во Вселенной

Данный массив отличается еще и тем, что галактики составляют не более 5% от общей массы скопления, в то время как 20% это горячий газ, а остальные 75% — темная материя. Еще из интересного можно отметить, что окрашенное синим свечение — это радиогало, так называемый крупный источник диффузного радиоизлучения.