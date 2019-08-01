Опубликовано изображение с первого российского космического телескопа

Обсерватория "Спектр-РГ" находится на околоземной орбите. Ее туда вывел ракето-носитель "Протон-М" с разгонным блоком ДМ-03 с космодрома Байконур 13 июля. В настоящее время “Протон-М” летит в рабочую точку Лагранжа L2, именно на этой точке пространства уравновешивается гравитационное влияние Солнца и Земли. Находится она в 1,5 млн км от Земли.