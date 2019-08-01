Опубликовано изображение с первого российского космического телескопа

”Получены первые изображения с российского телескопа ART-XC, установленного на космической обсерватории «Спектр-РГ». На снимке, сделанном 30 июля 2019 года, показан яркий рентгеновский пульсар Центавр X-3 (Cen X-3). В ближайшее время будет проводиться юстировка всех семи модулей телескопа ART-XC”, — говорится на официальном сайте Роскосмоса.
Обсерватория "Спектр-РГ" находится на околоземной орбите. Ее туда вывел ракето-носитель "Протон-М" с разгонным блоком ДМ-03 с космодрома Байконур 13 июля. В настоящее время “Протон-М” летит в рабочую точку Лагранжа L2, именно на этой точке пространства уравновешивается гравитационное влияние Солнца и Земли. Находится она в 1,5 млн км от Земли.