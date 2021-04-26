Опубликовано качественно фото огромного «бриллиантового ожерелья» в космосе

Сообщается, что планетарная туманность, в которой находится ожерелье, удалена от Земли на расстоянии 15 тыс световых лет. SciTechDaily пишет, что речь идёт о крохотном и тусклом созвездии Стрельца. Образовалось же космическое кольцо парой близко вращающихся звезд, похожих на Солнце.

Отметим, что снимок туманности Ожерелье было получен с помощью телескопа Хаббл. В дальнейшем его обработали при помощи «передовых методов» для того, чтобы оно соответствало современным стандартам качества и, что важнее, информативности.