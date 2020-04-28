Опубликовано множество изображений неаносированных "умных" часов Realme

Еще до мировой пандемии в сети начали появляться слухи о новом продукте от дочерней компании OPPO — Realme Watch. К сожалению, бренд так и не представил новинку, но зато сейчас в сети было опубликовано множество изображений неанонсированных “умных” часов компании, в том числе рендеры и дизайн интерфейса.