Наука и технологии
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Опубликовано множество изображений неаносированных "умных" часов Realme
Правда, все еще неясно, когда именно компания их представит публике
Еще до мировой пандемии в сети начали появляться слухи о новом продукте от дочерней компании OPPO — Realme Watch. К сожалению, бренд так и не представил новинку, но зато сейчас в сети было опубликовано множество изображений неанонсированных “умных” часов компании, в том числе рендеры и дизайн интерфейса.
Утечка материалов произошла на популярном интернет-ресурсе XDA-Developers, который не раз становился источником различных сливов. Вот и сейчас, именно благодаря XDA стало известно, как будут выглядеть смарт-часы, произведенные силами Realme. Судя по их дизайну, они явно будут стоить достаточно недорого, при этом сохраняя дизайн, отдаленно напоминающий Apple Watch.
Что же до “железной” части новинки, то источник утечки сообщил, что часы получили 1,4-дюймовый сенсорный экран TFT разрешением 320 х 320 пикселей, аккумулятор, емкость которого составляет 160 мАч, а также защиту от воды по стандарту IP68. Автономность устройства составляет порядка 7 дней, при этом вместо Wear OS устройство получит собственную прошивку.