ferra.ru

Опубликовано множество изображений неаносированных "умных" часов Realme

Правда, все еще неясно, когда именно компания их представит публике
Еще до мировой пандемии в сети начали появляться слухи о новом продукте от дочерней компании OPPO — Realme Watch. К сожалению, бренд так и не представил новинку, но зато сейчас в сети было опубликовано множество изображений неанонсированных “умных” часов компании, в том числе рендеры и дизайн интерфейса.

Утечка материалов произошла на популярном интернет-ресурсе XDA-Developers, который не раз становился источником различных сливов. Вот и сейчас, именно благодаря XDA стало известно, как будут выглядеть смарт-часы, произведенные силами Realme. Судя по их дизайну, они явно будут стоить достаточно недорого, при этом сохраняя дизайн, отдаленно напоминающий Apple Watch.

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Что же до “железной” части новинки, то источник утечки сообщил, что часы получили 1,4-дюймовый сенсорный экран TFT разрешением 320 х 320 пикселей, аккумулятор, емкость которого составляет 160 мАч, а также защиту от воды по стандарту IP68. Автономность устройства составляет порядка 7 дней, при этом вместо Wear OS устройство получит собственную прошивку.

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